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Что общего между ротами пропаганды вермахта и западными медиа, которые сегодня работают по Беларуси, - в рубрике "Площадка"
19.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Создавать образ врага в лице государства, накачивать белорусов нужными установками. Весь этот поток агрессивной, насквозь пропитанной манипуляциями информации выстроен очень грамотно, чтобы зацепить эмоционально. Что общего между ротами пропаганды вермахта и западными медиа, которые сегодня работают по Беларуси? Кто они, репортеры или пособники преступников? Об этом в нашей рубрике "Площадка".
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Что общего между ротами пропаганды вермахта и западными медиа, которые сегодня работают по Беларуси, - в рубрике "Площадка"
Создавать образ врага в лице государства, накачивать белорусов нужными установками. Весь этот поток агрессивной, насквозь пропитанной манипуляциями информации...
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