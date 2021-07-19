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Пример Игоря Пышинского - сигнал задуматься тем, кто занимается сливом информации

19.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История Игоря Пышинского удивительна. Он работал в Волковысском межрайонном отделе Комитета судебных экспертиз и в какой-то момент начал сливать в экстремистскую организацию BYPOL служебную информацию.

Помимо сотрудничества с BYPOL Пышинский активно озвучивал свою позицию в социальных сетях, посещал акции протеста, что не могло пройти мимо его руководства, которое дважды пыталось образумить незадачливого эксперта.

Беседы с руководителями не помогали, и над Пышинским нависла угроза остаться без работы. Бесконечно терпеть подобные выходки подчиненного никто не собирался. Когда Пышинский стал просить о помощи (хотел выехать из страны в связи с предстоящим увольнением), все, чем ему помогли, - советом: отправиться в пешее путешествие по кабинетам и инстанциям. Ну и, конечно, захватить больше служебной информации с работы. Это уже для BYPOL.

Пример Игоря Пышинского - сигнал задуматься тем, кто занимается сливом информации


И это не все. С той стороны у Пышинского продолжали просить информацию служебного характера. А на новые просьбы о помощи продолжали отсылать к коллегам, информацию о которых он еще буквально вчера передавал в BYPOL. Пышинский не знал, но на него уже вышли сотрудники КГБ и внимательно следили за его действиями. Пышинский ознакомился со ст. 356 УК и приложением к ней, в соответствии с которым заявитель освобождается от ответственности.

Пример Игоря Пышинского - сигнал задуматься тем, кто занимается сливом информации


То, чем занимался Пышинский, в общем-то можно трактовать как измена государству. Однако все-таки секретных данных он не слил
Это во-первых. А во-вторых, вовремя пришел с повинной. В КГБ Пышинский прошел проверку на полиграфе, которая показала, что он все рассказал, ничего не скрыл и честен с органами госбезопасности. Следователи учли все эти моменты. Сейчас он на свободе и уже практически устроился на новую работу. Пример Пышинского - сигнал задуматься тем, кто занимается сливом информации. Если от этого пострадает безопасность страны, то срок наказания за это начинается от 7 лет и по возрастающей. Поэтому пока не поздно лучше остановиться и заглянуть в компетентные органы. Игоря Пышинского такой поступок уберег от очень серьезных неприятностей.



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Теги: Гомель
 
 
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