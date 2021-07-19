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Новый проект К. Лебедевой "Это другое" развенчивает фейки и двойные стандарты

19.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Запад не любит поднимать неудобные темы двойных стандартов и искать бельмо в собственном глазу, это невыгодно иностранным политикам. Кто в здравом уме там будет вслух рассуждать, что демократия на Западе - это не демократия? А свобода слова? Ее просто выжигают каленым железом, но при этом пытаются остальному  миру объяснить, что он живет неправильно, и вообще, вы не понимаете, это другое. Какие мифы нам скармливают, и почему западные политики постоянно оправдывают свою недалекость? Об этом и не только по вторникам после "Панорамы" в новом проекте Ксении Лебедевой "Это другое". Развенчиваем фейки и двойные стандарты.

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Запад не любит поднимать неудобные темы двойных стандартов и искать бельмо в собственном глазу, это невыгодно иностранным политикам. Кто в здравом уме там будет...
 
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