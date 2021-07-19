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А. Сыч о том, как поспешные действия литовских чиновников могут повлиять на экологическую ситуацию в регионе
19.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Литовские политики в попытках решать миграционную проблему, которая была всегда, наталкиваются на куда более глобальную - экологическую безопасность. Это о ней истошно кричат кому не лень на Западе, ставя во главу угла как одну из первостепенных во всем мире. Правда, в случае, когда необходимо создать мнимый прецедент, на колючую проволоку вдоль границ почему-то тоже по команде закрывают глаза. Ну и что, подумаешь - флора и фауна. Здесь политика, поэтому это другое. И подумаешь - экология на востоке пострадает.
Литва игнорирует последствия для экологии
Переживания представителей литовского гражданского общества имеют под собой все основания, ведь спираль Бруно, уложенная прямо на грунт, исключает возможность выжить для случайного попавшего в нее дикого зверя. При возведении своих оборонительных сооружений литовская сторона полностью проигнорировала возможные последствия такой деятельности для экологии. В проекте не предусмотрены подземные или надземные переходы для диких животных.
Пуская пыль в глаза и почесывая руку, литовское правительство осваивает многомиллионные бюджеты. Заявляя высокие стандарты экологической ответственности перед будущими поколениями, Евросоюз продолжает смотреть сквозь пальцы на вопиющую халатность.
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А. Сыч о том, как поспешные действия литовских чиновников могут повлиять на экологическую ситуацию в регионе
Литовские политики в попытках решать миграционную проблему, которая была всегда, наталкиваются на куда более глобальную - экологическую безопасность. Это о ней...
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