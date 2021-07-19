А. Сыч о том, как поспешные действия литовских чиновников могут повлиять на экологическую ситуацию в регионе

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Литовские политики в попытках решать миграционную проблему, которая была всегда, наталкиваются на куда более глобальную - экологическую безопасность. Это о ней истошно кричат кому не лень на Западе, ставя во главу угла как одну из первостепенных во всем мире. Правда, в случае, когда необходимо создать мнимый прецедент, на колючую проволоку вдоль границ почему-то тоже по команде закрывают глаза. Ну и что, подумаешь - флора и фауна. Здесь политика, поэтому это другое. И подумаешь - экология на востоке пострадает.



Не будем спорить, защита границы, безусловно, - один из приоритетов для каждого государства. Однако в любом деле стоит руководствоваться здравым смыслом и нормативно-технической документацией. А литовские методы, освоенные еще при Первой мировой, почему-то работают до сих пор.



О том, как поспешные действия чиновников могут повлиять на экологическую ситуацию в регионе, расскажет аналитик Андрей Сыч. На протяжении нескольких недель Литва продолжает бороться с миграционным кризисом. На сегодняшний день пограничные службы этой страны задержали порядка двух тысяч беженцев из стран, в которых продолжается процесс демократизации. Одной из мер по пресечению потока обездоленных людей стало строительство противопехотных инженерных сооружений. В частности, под видом строительства стены литовские военные растягивают вдоль границы спираль Бруно.







Это заграждение в виде винтовой линии, свитой из нескольких пересекающихся нитей колючей проволоки, растянутой на опорах поперек вероятного движения противника. Впервые такая система была задействована во время Первой мировой войны. Представители гражданского общества и члены негосударственных общественных объединений в Литве уже бьют тревогу. Ведь та конструкция, которая возводится военными в лесу, никак не может считаться гуманным сооружением. Президент Союза охотников Литвы уже заявил, что этот забор станет "кладбищем диких животных".



Раймондас Рибачяускас, президент Союза охотников Литвы:

С первых же дней с ужасом наблюдал за строительством забора из колючей проволоки. Этот забор имеет свойство задерживать любое живое существо и наносить ему смертельные раны. Строители заборов, видимо, забыли, что границы популяций диких животных не имеют государственных границ. Тысячи животных ежедневно перемещаются туда и обратно через границу, мигрируя к местам кормления, ночлега, нахождения стаи, зимнему или летнему выпасу. Я считаю, что вскоре упомянутый забор станет сплошным кладбищем диких животных, особенно крупных копытных, основная миграция которых начинается в августе.



Литва игнорирует последствия для экологии

Переживания представителей литовского гражданского общества имеют под собой все основания, ведь спираль Бруно, уложенная прямо на грунт, исключает возможность выжить для случайного попавшего в нее дикого зверя. При возведении своих оборонительных сооружений литовская сторона полностью проигнорировала возможные последствия такой деятельности для экологии. В проекте не предусмотрены подземные или надземные переходы для диких животных.Пуская пыль в глаза и почесывая руку, литовское правительство осваивает многомиллионные бюджеты. Заявляя высокие стандарты экологической ответственности перед будущими поколениями, Евросоюз продолжает смотреть сквозь пальцы на вопиющую халатность.