Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна сегодня утром

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами (региональных линий экономкласса и городских линий) через интернет будет недоступна утром 20 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 20 июля с 9.00 до 10.00 будет временно недоступна покупка электронных билетов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в это время приобретать билеты через терминалы самообслуживания, а также обращаться в билетные кассы", - сказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-