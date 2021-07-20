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Картина дня: интервью Лукашенко Sky News Arabia, семинар для дипломатов и старт продаж к учебному году
20.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 20 июля
Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - Президент Беларуси
Во время интервью
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Знаменательные даты 22 июля
205 лет назад родился Рейтер Пауль Юлиус, немецко-английский предприниматель, основатель информационной службы "Рейтер" (1851). Умер в 1899 году.
85 лет назад родилась Чурко Юлия Михайловна, белорусский искусствовед, педагог, балерина, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991), доктор искусствоведения (1972), профессор (1974). В 1954 году окончила Белорусское хореографическое училище, в 1960 году БГУ. В 1954-1961 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. С 1963 года в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси, преподаватель Белорусской консерватории, заведующая кафедрой Минского пединститута, Белорусского университета культуры, Белорусской академии музыки. Автор работ по истории и теории хореографии, балетных постановок, сценариев, в том числе документальных телефильмов, ведущая телепрограмм об искусстве танца. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).
75 лет назад родилась Зайцева Людмила Васильевна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР (1989). Снималась в фильмах "А зори здесь тихие...", "Здравствуй и прощай", "Дождь в чужом городе" и др.
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Картина дня: интервью Лукашенко Sky News Arabia, семинар для дипломатов и старт продаж к учебному году
ВЧЕРА Картина дня. 20 июля Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - Президент Беларуси Александр Лукашенко дал...
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