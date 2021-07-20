Ссузы начали прием документов от абитуриентов

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, начали сегодня прием документов от абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"В этом году у нас такая уникальная ситуация, когда старт приемной кампании на уровень высшего образования и среднего специального происходит одновременно. На уровень среднего специального образования в целом вступительная кампания будет проходить с 20 июля по 18 августа", - рассказал Сергей Касперович.

По его словам, прием документов на основе общего базового образования, то есть от абитуриентов, окончивших 9 классов, на обучение за счет средств бюджета будет осуществляться по 3 августа, на платной основе - по 14 августа.​ "Но нужно иметь в виду, что те абитуриенты, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания на творческие специальности и иные, должны подать документы также по 3 августа. Сами вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа.​ Зачисление на бюджет пройдет по 10 августа,​ на платную основу - по 16 августа, - отметил начальник главного управления. - Прием документов на основе общего среднего образования, то есть от абитуриентов, окончивших 11 классов, либо лиц, получивших профтехобразование с общим средним, будет осуществляться за счет средств бюджета по 12 августа, на платной основе - по 17 августа.​ Еще раз обращаю внимание, что для абитуриентов, которые будут сдавать внутренние​ вступительные испытания, будет работать такая же схема.​ Даже на платную форму им нужно подать документы по 12 августа".

Внутренние вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа.​ Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 16 августа, на платной основе - по 18 августа.

​"В целом на уровень среднего специального образования прием​ будут осуществлять 110 учреждений среднего специального образования - колледжей, из них 9 - частной формы собственности, а также 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования.​ Здесь имеются в виду филиалы вузов - колледжи и иные учреждения", - отметил начальник главного управления.

План приема для получения среднего специального образования составляет в этом году около 39,6 тыс.​ человек.​

"На уровень профессионально-технического образования прием документов начался еще 15 июня. Процесс идет активно, с нашей точки зрения, - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост количества поданных от абитуриентов заявлений. В целом приемная кампания на уровень профтехобразования будет вестись по 25 августа.​ Но сам прием документов - по 20 августа.​ Затем по 24 августа пройдут внутренние вступительные испытания, зачисление завершается 25 августа, - добавил Сергей Касперович. - Прием абитуриентов в этом году осуществляют 125 учреждений профтехобразования и 41 учреждение других уровней, включая вузы со своими филиалами, которые реализуют образовательные программы профтехобразования по более чем 250 профессиям. Общие цифры приема на этот год - около 26,7 тыс. человек".

Традиционно сроки вступительной кампании позволяют абитуриентам, не прошедшим на уровень высшего образования на бюджетную и платную формы обучения, подать документы на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. У абитуриентов, не прошедших по конкурсу в ссузы, также есть возможность подать документы на уровень профтехобразования.-0-