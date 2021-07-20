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КГК: всего за время ЦТ за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов

20.07.2021 08:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал второй этап вступительной кампании. По итогам первого этапа за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

"Во время централизованного тестирования за различные нарушения (наличие и использования мобильного телефона, шпаргалок и др.) были удалены 11 абитуриентов. Последний такой факт случился 18 июля при проведении тестирования в резервный день в Витебской области: во время испытания у абитуриента оказался с собой мобильный телефон, за что он был удален из аудитории", - отметили в контрольном ведомстве.

Сегодня начинается прием документов в высшие и средние учебные заведения. Также с 27 июля по 4 августа в ряде вузов (и с 4 по 8 августа - ссузов) пройдут вступительные испытания.

Как и в ходе проведения централизованного тестирования, абитуриентам в ходе вступительных испытаний запрещается: проносить и (или) использовать в аудитории мобильные телефоны и другие средства приема, хранения и передачи информации; разговаривать, пересаживаться без разрешения экзаменаторов, обмениваться экзаменационными билетами, бланками устного ответа и рабочими записями.

"В случае нарушения этих требований ответ абитуриента либо письменная экзаменационная работа не оценивается, и абитуриент к следующему вступительному испытанию не допускается", - добавили в КГК.

По спорным и проблемным вопросам вступительной кампании граждане могут обратиться по телефонам горячих линий, которые действуют в Комитете госконтроля и областных КГК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Последний такой факт случился 18 июля при проведении тестирования в резервный день в Витебской области: во время испытания у абитуриента оказался с собой мобильный...
 
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