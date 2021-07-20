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Первая в Беларуси открытая игра "Что? Где? Когда?" прошла в Дана Молл! А вы видели?
20.07.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Впервые в Беларуси в эти выходные прошла открытая игра "Что? Где? Когда?". Площадкой для шоу в новом уникальном формате стал торгово-развлекательный центр
Интеллектуальное сражение развернулось в атриуме на первом этаже. Все условия были максимально приближены к тому, что миллионы зрителей привыкли видеть по телевизору: волчок, черный ящик и бессменный ведущий белорусской версии "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин.
Единственный момент, в котором организаторы отступили от правила – количество игровых столов. В традиционной версии игры он всего один. Но желающих стать участником открытого формата было так много, что организаторы разделили их на четыре команды в каждом туре. Это сделало игру еще интереснее!
Посмотреть на игру собралось много болельщиков
Посмотреть на шоу собрались десятки болельщиков: кто-то специально пришел поболеть за родных, кто-то заинтересовался происходящим во время прогулки по
Настоящий накал страстей!
Вел игру знаменитый Алесь Мухин
Несмотря на то, что борьба была нешуточной и эмоции зашкаливали, организаторы решили наградить всех участников игры. Каждый получил в подарок книги от компании Oz и открытки с автографом Алеся Мухина.
Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне.
Эмоции зашкаливали!
В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.
"Я очень рад, что в этом году партнером стал застройщик многофункционального комплекса
Игра была максимально приближена к телевизионной версии
Он признался, что всегда мечтал провести игру в открытом формате в Беларуси и благодаря помощи компании эту мечту удалось осуществить.
"Открытые игры мы часто проводим в Москве, принять участие может абсолютно любой желающий. Я очень рад, что теперь такой формат есть и у нас в стране. Можно сказать, что в некотором смысле
Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года
Каждый может проверить свои силы
Также на площадке первой открытой игры "Что? Где? Когда?" прошла церемония награждения лучшего автора вопроса летней серии игр. Татьяна Шепетуха получила хрустальную сову и 5%-ную скидку на покупку квартиры в многофункциональном комплексе
"Буквально два месяца назад у нас родился третий ребенок и мы рассматриваем комплекс для покупки квартиры. Он хорошо расположен и благоустроен, поэтому обязательно воспользуемся этой скидкой", - поделилась она планами на будущее.
Татьяна Шепетуха – лучший автор вопроса летней серии игр
Многофункциональный комплекс
Центром притяжение комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall, где смогут работать и отдыхать сотни людей. Неподалеку появится огромный парк с аттракционами и фонтанами, зона отдыха и выгула домашних животных, спортивными и игровыми площадками.
Многофункциональный комплекс
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Впервые в Беларуси в эти выходные прошла открытая игра "Что? Где? Когда?". Площадкой для шоу в новом уникальном формате стал торгово-развлекательный центр Dana Mall.
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