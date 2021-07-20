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ФОТОФАКТ: Мусульмане всего мира 20 июля отмечают Курбан-Байрам
20.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник Курбан-Байрам символизирует окончание великого паломничества в Мекку и отмечается 4 дня. В эти дни совершаются ритуалы жертвоприношения (курбан), а также возносятся праздничные молитвы. Мусульмане Минска собрались на традиционную утреннюю молитву в Соборной мечети.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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Праздник Курбан-Байрам символизирует окончание великого паломничества в Мекку и отмечается 4 дня. В эти дни совершаются ритуалы жертвоприношения (курбан), а также...
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