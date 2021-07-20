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В Беларуси 20 июля вузы начали принимать документы

20.07.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Приемная кампания в высшие учебные заведения стартовала в Беларуси 20 июля.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Касперовича.

По его словам, абитуриенты могут подавать документы в вузы на платную и бюджетную форму обучения с 20 июля. Прием документов на бюджет продлится до 26 июля, на платное обучение – до 9 августа включительно. Однако «платники», которым предстоят внутренние вступительные экзамены, также должны подать документы до 26 июля.

Касперович сообщил, что внутренние вступительные экзамены пройдут с 27 июля по 4 августа, зачисление на бюджет – до 5 августа, на платное обучение – до 11 августа.

Изменения в организации приемной кампании

«Предусмотрено, что информирование абитуриентов о ходе приема документов в последний день приема как на бюджетную, так и на платную формы будет завершаться не в 15.00, а в 17.00. Для других дней традиционно шаг сохраняется - каждые 3 часа - 12.00, 15.00 и 18.00. Также изменяется диапазон, в котором подается информация. Если так можно сказать, раньше шаг был 10 баллов, когда видно сколько человек подали заявление именно с такими баллами. Сейчас этот шаг будет 5 баллов. Подобная информационная открытость станет еще выше для абитуриентов», - отметил начальник главного управления.

Касперович отметил, что общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в 2021 году составляет около 54,9 тысяч человек.

 
 
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Приемная кампания в высшие учебные заведения стартовала в Беларуси 20 июля.
 
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