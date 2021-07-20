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Финал Евро-2020 на "Беларусь 5" стал самой смотрибельной передачей недели в Беларуси
20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Рейтинг матча между Англией и Италией составил 4,7, доля телесмотрения матча среди аудитории 4+ составила 21,9 %. Что касается мужчин в возрасте старше 18 лет, то финальный матч смотрел каждый третий зритель этой демографической группы: доля - 32,6 %, рейтинг - 7,8. В целом футбольное первенство на телеканалах
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Рейтинг матча между Англией и Италией составил 4,7, доля телесмотрения матча среди аудитории 4+ составила 21,9 %. Что касается мужчин в возрасте старше 18 лет, то...
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