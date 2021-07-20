Источник материала: БT

Поспел урожай лекарственных трав. Сейчас активный сбор ромашки и валерьяны. Целебные растения выращиваются в "Аптекарском саду" в Национальном парке "Нарочанский" - живописном, экологически чистом месте, окруженном тремя озерами: Нарочь, Белое и Мястра. Целебное сырье полезных трав используется для чаев и биологически активных добавок, а также в фармацевтической отрасли. Это одно из направлений импортозамещения.



Площадь экскурсионно-туристической части "Аптекарского сада" более полутора гектаров, основных земельных угодий - порядка 192 гектаров. На территории комплекса произрастает около 300 растений.



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