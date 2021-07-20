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Целебные растения выращивают в "Аптекарском саду" Национального парка "Нарочанский"
20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поспел урожай лекарственных трав. Сейчас активный сбор ромашки и валерьяны. Целебные растения выращиваются в "Аптекарском саду" в Национальном парке "Нарочанский" - живописном, экологически чистом месте, окруженном тремя озерами: Нарочь, Белое и Мястра. Целебное сырье полезных трав используется для чаев и биологически активных добавок, а также в фармацевтической отрасли. Это одно из направлений импортозамещения.
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Поспел урожай лекарственных трав. Сейчас активный сбор ромашки и валерьяны. Целебные растения выращиваются в "Аптекарском саду" в Национальном парке "Нарочанский"...
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