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За первое полугодие в Беларусь ввезено больше электромобилей, чем за весь прошлый год

20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тысяч. Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. За первое полугодие в нашу страну ввезено больше экомашин, чем за весь прошлый год. Министр отметил: важно, что на электромобили начинают переходить не только наши граждане, но и промышленные предприятия, ведь экономия от их использования весомая. Кроме того, строительство Белорусской атомной станции - это новые возможности для укрепления потенциала отрасли. Повышение уровня электромобильности - одна из главных задач на пятилетку.


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Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тысяч. Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. За первое полугодие в нашу страну ввезено больше экомашин,...
 
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