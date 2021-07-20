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Дзюдоистка Марина Слуцкая - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С  желанием вновь взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" не единожды  громко заявляла Европе и миру о силе спорта нашей страны. Размышлениями о жизни, мире вокруг и ярких спортивных эмоциях в эфире "Беларусь 1" поделится самая титулованная дзюдоистка Беларуси Марина Слуцкая. 

 
 
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С  желанием вновь взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта...
 
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