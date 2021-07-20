Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дзюдоистка Марина Слуцкая - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" С желанием вновь взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта...

С желанием вновь взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проектане единожды громко заявляла Европе и миру о силе спорта нашей страны. Размышлениями о жизни, мире вокруг и ярких спортивных эмоциях в эфиреподелится самая титулованная дзюдоистка Беларуси Марина Слуцкая.