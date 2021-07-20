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Новые станции метро в Минске планируют открыть через два года

20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Плюс 300 метров к Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на участке от "Аэродромной"  до "Неморшанского сада". С конечной станцией  "Слуцкий гостинец" соединить подземную магистраль планируют до конца года. Наибольшая готовность у станции "Аэродромная". Там завершаются строительно-монтажные работы, частично приступили к отделке. Кстати, именно здесь на перспективу  заложили пересадочный узел на четвертую ветку.

Первых пассажиров новые станции метро планируют принять через 2 года. Затем линия будет расширяться к северу - в направлении Зеленого Луга. Возведение четвертой ветки планируют закончить к 2028 году.

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Теги: Минск
 
 
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Плюс 300 метров к Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на...
 
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