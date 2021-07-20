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Новые станции метро в Минске планируют открыть через два года
20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Плюс 300 метров к Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на участке от "Аэродромной" до "Неморшанского сада". С конечной станцией "Слуцкий гостинец" соединить подземную магистраль планируют до конца года. Наибольшая готовность у станции "Аэродромная". Там завершаются строительно-монтажные работы, частично приступили к отделке. Кстати, именно здесь на перспективу заложили пересадочный узел на четвертую ветку.
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Плюс 300 метров к Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на...
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