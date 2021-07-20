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Актрисе Людмиле Чурсиной - 80
20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Юбилей сегодня у одной из самых красивых актрис советского кино. Людмиле Чурсиной - 80. Ее дебютом стала роль Зои в картине "Когда деревья были большими". А самым счастливым кинематографическим годом можно считать 1968-й, когда актриса снялась в роли Виринеи в одноименном фильме, Анфисы в "Угрюм-реке" и Марфы в "Журавушке". Последняя работа принесла Людмиле Чурсиной мировую славу: ее удостоили премии кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а на Каннском назвали одной из самых модных и элегантных. Среди последних работ - роли в сериалах "Маргоша", "Интерны", "Закрытая школа", "Чужая кровь".
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Юбилей сегодня у одной из самых красивых актрис советского кино. Людмиле Чурсиной - 80. Ее дебютом стала роль Зои в картине "Когда деревья были большими". А самым...
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