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Белорусские спасатели подписали соглашение с православной церковью
20.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совместная деятельность позволит более эффективно решать важные задачи - поддержание духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю страны. "Наша общая задача - спасение человеческой жизни", - отметил Митрополит Вениамин, зная не понаслышке, насколько сложна служба в МЧС. В свою очередь глава спасательного ведомства Вадим Синявский подчеркнул: для представителей профессии, связанной с риском для жизни и здоровья, важно быть уверенным в своей правоте при исполнении служебного долга и всегда иметь возможность получить поддержку и наставничество.
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Совместная деятельность позволит более эффективно решать важные задачи - поддержание духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и...
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