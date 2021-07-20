ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЧС предлагает белорусам обсудить вопросы пожарной безопасности

20.07.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям "Об обеспечении пожарной безопасности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект подготовлен с целью комплексной переработки требований пожарной безопасности, ранее установленных в нормативных правовых актах, разработанных и утвержденных (установленных) МЧС в рамках развития Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования с учетом практики их применения.

Проектом предусмотрено утверждение инструкций: о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах, подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, хранения веществ и материалов, а также о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления; о требованиях к размещению и эксплуатации теплоемких печей.

Также устанавливаются: нормы оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, программы пожарно-технического минимума, требования к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности, форма плана эвакуации людей при пожаре.

Организатор публичного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям "Об...
 
Новости дня
Новости общества
 
Финал Евро-2020 на "Беларусь 5" стал самой смотрибельной передачей недели в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by