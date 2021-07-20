МЧС предлагает белорусам обсудить вопросы пожарной безопасности

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям "Об обеспечении пожарной безопасности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект подготовлен с целью комплексной переработки требований пожарной безопасности, ранее установленных в нормативных правовых актах, разработанных и утвержденных (установленных) МЧС в рамках развития Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования с учетом практики их применения.

Проектом предусмотрено утверждение инструкций: о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах, подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, хранения веществ и материалов, а также о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления; о требованиях к размещению и эксплуатации теплоемких печей.

Также устанавливаются: нормы оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, программы пожарно-технического минимума, требования к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности, форма плана эвакуации людей при пожаре.

Организатор публичного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 июля.-0-