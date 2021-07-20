ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЧС утвердило требования к управляющим системам, важным для безопасности АЭС

20.07.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям обновило нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Это предусмотрено постановлением МЧС от 18 мая 2021 года №39, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-порталНациональный правовой интернет-портал.

Постановлением утверждаются требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных электростанций, а также требования к системам аварийного электроснабжения АЭС.

Документом определены технические требования к безопасному обращению с источниками ионизирующего излучения и радиационными объектами в части управляющих систем, в том числе для управления запроектными авариями, к защищенности от несанкционированного доступа, сохранению работоспособности при эксплуатации, а также требования к модификации и модернизации.

Что касается систем аварийного электроснабжения АЭС, установлены требования к их проектированию, компоновке, монтажу, предпусковым наладочным работам и эксплуатации, к электроснабжению потребителей, а также к кабельному хозяйству, аккумуляторным батареям, резервным дизельным электростанциям.

Ведомственное постановление от 30 июня 2010 года №30 утрачивает силу. Новые нормы вступают в силу с 21 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомственное постановление от 30 июня 2010 года №30 утрачивает силу. Новые нормы вступают в силу с 21 июля.
 
Новости дня
Новости общества
 
Почти 3 тыс. первокурсников планируют набрать медвузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by