МЧС утвердило требования к управляющим системам, важным для безопасности АЭС

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям обновило нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Это предусмотрено постановлением МЧС от 18 мая 2021 года №39, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал.

Постановлением утверждаются требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных электростанций, а также требования к системам аварийного электроснабжения АЭС.

Документом определены технические требования к безопасному обращению с источниками ионизирующего излучения и радиационными объектами в части управляющих систем, в том числе для управления запроектными авариями, к защищенности от несанкционированного доступа, сохранению работоспособности при эксплуатации, а также требования к модификации и модернизации.

Что касается систем аварийного электроснабжения АЭС, установлены требования к их проектированию, компоновке, монтажу, предпусковым наладочным работам и эксплуатации, к электроснабжению потребителей, а также к кабельному хозяйству, аккумуляторным батареям, резервным дизельным электростанциям.

Ведомственное постановление от 30 июня 2010 года №30 утрачивает силу. Новые нормы вступают в силу с 21 июля.-0-