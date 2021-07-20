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Почти 3 тыс. первокурсников планируют набрать медвузы

20.07.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские университеты Беларуси начали прием документов от абитуриентов. В этом году планируется набрать почти 3 тыс. первокурсников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С 20 июля абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную формы обучения.

Прием документов на бюджет будет проходить по 26 июля, на платную форму - по 9 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа.

В БГМУ на бюджет планируется набрать 660 человек, на платное - 310. Из всего бюджетного набора 295 студентов придут учиться по целевым направлениям.

Витебский медуниверситет примет на обучение 435 студентов за счет средств республиканского бюджета, 290 - на платное обучение. Целевой прием составит 210 человек.

Гродненский медицинский университет на бюджет планируется принять 445 студентов, на платное - 260. Целевики составят 222 человека. А Гомельский медуниверситет на бюджет планирует набрать 360 студентов. Прием на платной основе составит 180 человек. Целевой прием - 175 абитуриентов.

В нынешнем году Витебский медицинский университет возобновляет набор на педиатрический факультет, а Гомельский медицинский открыл набор на специальность "медико-профилактическое дело".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 20 июля абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную формы обучения.
 
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