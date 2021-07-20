В Беларуси стартовал прием документов в вузы

Источник материала: БT

Подавать документы в белорусские вузы можно с сегодняшнего дня. Так, БГУИР свои двери для абитуриентов открыл с 9 утра. В университет планируют принять около 3 тысяч студентов.



Чтобы минимизировать контакты, зарегистрироваться предлагают в электронном кабинете. Необходимо ввести данные паспорта, аттестата и сертификатов ЦТ. Процесс занимает не более 10 минут. Далее распечатать и уже тогда лично явиться в вуз. В университете возобновился прием на некоторые специальности - такие, как "Квантовые информационные системы", "Инфокоммуникационые технологии" и "Радиоэлектронные системы". Абитуриенты могут написать сразу два заявления - как на платную форму обучения, так и на бюджет.







Вступительная кампания - 2021

Будущих студентов примут в полусотне учреждений высшего образования. Результаты зачисления в большинстве вузов на бюджет можно будет узнать не позднее 5 августа. И 11 августа - на платную форму.