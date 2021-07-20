|
В Беларуси стартовал прием документов в вузы
20.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подавать документы в белорусские вузы можно с сегодняшнего дня. Так, БГУИР свои двери для абитуриентов открыл с 9 утра. В университет планируют принять около 3 тысяч студентов.
Вступительная кампания - 2021
Будущих студентов примут в полусотне учреждений высшего образования. Результаты зачисления в большинстве вузов на бюджет можно будет узнать не позднее 5 августа. И 11 августа - на платную форму.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подавать документы в белорусские вузы можно с сегодняшнего дня. Так, БГУИР свои двери для абитуриентов открыл с 9 утра. В университет планируют принять около 3 тысяч...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)