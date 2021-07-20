До +27°С ожидается в Беларуси 21 июля

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - плюс 21-27.-0-

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