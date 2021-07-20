|
До +27°С ожидается в Беларуси 21 июля
20.07.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - плюс 21-27.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - плюс 21-27.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)