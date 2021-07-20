Школьные товары белорусского производства соответствуют требованиям безопасности - Госстандарт

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товары школьного ассортимента белорусского производства соответствуют требованиям безопасности. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску Наталья Болдак, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее информации, с 1 сентября 2020 года по 25 июня 2021 года областные инспекции Госстандарта проверили 2355 наименований продукции для детей и подростков школьного ассортимента не только отечественного производства, но и производителей из России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Польши и Вьетнама.

"Речь идет об обуви, одежде, чулочно-носочных изделиях, рюкзаках и ранцах, канцелярских товарах. Требования к этой категории продукции установлены в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Нарушения выявлены практически во всех наименованиях продукции. В изделиях отечественного производства несоответствия выявляются значительно реже", - отметила заместитель начальника инспекции.

Основные нарушения связаны с такими показателями безопасности, как превышение допустимого значения высоты каблука в обуви, предназначенной для детей младшего школьного возраста, применение в закрытой обуви недопустимой подкладки, стельки из искусственных и синтетических кож, несоответствие установленным нормам показателей "воздухопроницаемость", "гигроскопичность" в одежде для школьников, отсутствие деталей и фурнитуры со светоотражающими элементами на ученических ранцах и другие. Нарушения также были связаны с маркировкой, в некоторых случаях отсутствовали документы об оценке соответствия.

По результатам проведенной работы был запрещен ввоз и обращение на территории Беларуси 48 наименований импортной опасной продукции для детей и подростков школьного возраста, прекращено действие на территории страны 35 документов об оценке подтверждения соответствия, выданы предписания о приостановлении работы 105 торговых объектов, реализующих не соответствующую требованиям продукцию легкой промышленности школьного ассортимента, а также предписания об устранении выявленных нарушений.

"Пора школьных базаров набирает темп. При выборе товаров для школьников внимательно изучайте маркировку независимо от того, где вы их покупаете. В ней содержится много полезной информации, например о составе ткани, рекомендации по уходу за изделием, материалах верха и подкладки обуви. Наличие в маркировке знака ЕАС говорит, что продукция прошла подтверждение соответствия и безопасна для использования", - порекомендовала Наталья Болдак.-0-