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"Без срока давности": документальные издания о преступлениях нацистов против населения БССР презентуют в Минске
20.07.2021 14:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация документальных изданий из серии "Без срока давности" о преступлениях нацистов и их пособников против гражданского населения на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны состоится 22 июля в Национальном архиве Беларуси. Об это БЕЛТА сообщили в учреждении.
В сборники, которые посвящены Витебской и Гомельской областям, вошло 363 документа (советских и немецких) о преступлениях оккупантов против гражданского населения БССР. Указанные издания включают в себя также приложения: "Список мест принудительного содержания гражданского населения", "Список мест массового уничтожения еврейского населения", "Список наиболее крупных карательных операций" и "Список сельских населенных пунктов, уничтоженных оккупантами полностью или частично".
"Документальные сборники предназначены для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, краеведов, а также для всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси. Они подготовлены в рамках совместного белорусско-российского проекта при участии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и архивных учреждений республики", - отметили организаторы.-0-
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"Без срока давности": документальные издания о преступлениях нацистов против населения БССР презентуют в Минске
В сборники, которые посвящены Витебской и Гомельской областям, вошло 363 документа (советских и немецких) о преступлениях оккупантов против гражданского населения...
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