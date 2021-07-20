Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Брестском техническом университете

Источник материала: БелТА

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр интеллектуальной собственности и Брестский государственный технический университет подписали сегодня соглашение о создании на базе БрГТУ Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), передает корреспондент БЕЛТА.

Проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Беларуси выполняется совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. За два года в стране создано 13 центров: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке и ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, Полоцком государственном университете, Национальном центре интеллектуальной собственности и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Центр поддержки технологий и инноваций в БрГТУ стал 14-м по счету подобным объектом в республике.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин отметил, что ЦПТИ играют большую роль в раскрытии инновационного потенциала каждого региона и страны в целом, способствуют коммерциализации интеллектуальной собственности.

"Если в 2016 году мы экспортировали интеллектуальной собственности меньше чем на $30 млн, то за прошлый год - на $125 млн. За первое полугодие текущего - на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Когда мы начали заниматься рекламированием своих разработок, их патентованием и продвижением, оказалось, что это не только востребовано и почетно - это еще и неплохой заработок для страны", - сказал председатель ГКНТ. При этом, по его мнению, на интеллектуальной собственности Беларусь может зарабатывать гораздо больше.

Для нового структурного подразделения в БрГТУ выделили отдельное помещение, сейчас идет его наполнение необходимой компьютерной техникой. По словам ректора Александра Бахановича, открытие ЦПТИ на базе университета - очень важное событие для вузовской науки, подготовки кадров высшей научной квалификации. "Диссертация начинается с патентного поиска, чтобы определить, что в мире сделано в этом направлении. Когда мы получаем возможность бесплатного доступа к мировым базам, это огромное подспорье для ученых. В нашем университете патентная деятельность очень развита: сотрудники вуза получили более 1 тыс. патентов на полезные изобретения. С появлением центра эти возможности расширятся", - сказал Александр Баханович.

Планируется, что в перспективе центры поддержки технологий и инноваций появятся во всех университетах республики, а также на крупных предприятиях и холдингах, где есть научно-технические подразделения.

Сегодня же в Брестском государственном техническом университете был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным центром интеллектуальной собственности и Национальным институтом интеллектуальной собственности Казахстана, также прошел семинар по развитию центров поддержки технологий и инноваций и актуальным вопросам охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности.-0-