На популярные специальности БГУИР проходной балл традиционно превышает 350 - ректор

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники начался прием документов от абитуриентов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем принять практически 2,9 тыс. человек. Итоговое количество будет зависеть от формирования конкурсной ситуации по платной форме обучения. Кроме того, у нас несколько увеличились цифры приема на бюджет на дневную форму получения образования", - отметил ректор БГУИР Вадим Богуш.

По его словам, большой популярностью у абитуриентов пользуются специальности, связанные с программированием и созданием современных систем - "программное обеспечение информационных технологий", "экономика электронного бизнеса", "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)". "Традиционно проходной балл на эти специальности превышает 350-360 баллов", - добавил ректор.

Вадим Богуш подчеркнул, что одной из особенностей вступительной кампании 2021 года является использование информационных технологий, что позволяет упростить процедуру подачи документов. В этом году личный кабинет абитуриента БГУИР прошел еще одну модернизацию. "Теперь у абитуриентов есть возможность заполнения всех документов в электронном виде. В этом случае система предлагает поступающему записаться на определенное время подачи документов, к которому можно приехать и практически без очереди подать документы, - продолжил Вадим Богуш. - Кроме того, в этом году вступительная кампания началась немного раньше, чем в прошлом году и мы планируем, что к 10-11 августа у нас уже сформируется полностью вся картина о зачислении на платную форму обучения, а зачисление на бюджет пройдет немного раньше. На этом наша вступительная кампания не заканчивается, потому что в состав университета входит Минский радиотехнический колледж, куда будут приниматься документы от выпускников 9 и 11 классов для получения среднего специального образования в сфере информационных технологий, радиоэлектроники".

Как сообщалось, БГУИР возобновит подготовку по трем востребованным специальностям: "квантовые информационные системы", "инфокоммуникационные технологии" и "радиоэлектронные системы". Набор пройдет на бюджетную и платную формы обучения. Возобновление набора обусловлено востребованностью на рынке труда специалистов, обладающих знаниями в областях электронной техники, сетевой безопасности и цифровой обработки. Выпускники обновленных специальностей смогут реализовать себя в IT-сфере, стать программистами, разработчиками и работать на хорошо оплачиваемых должностях.

На специальности "радиоэлектронные системы" молодые люди получат квалификацию в области интеллектуальных радиоэлектронных систем, а также систем радиолокации и радионавигации. Студенты специальности "квантовые информационные системы" будут изучать в том числе нанотехнологии, которые сейчас востребованы во всем мире. На специальности "инфокоммуникационные технологии" научат решать задачи создания, передачи, обработки, хранения и защиты информации. На всех трех специальностях ребята освоят языки программирования, web-технологии, операционные системы. Кроме этого, смогут дополнительно обучиться на IT-курсах, которые открыты на базе совместных лабораторий и центров, их в БГУИР более 50. Среде них - SIEMENS, IBA, ZTE, SAP, CISCO. Это шанс для студентов попасть на работу в IT-компании.

Сегодня Вадим Богуш вручил фирменные университетские байки абитуриентам - победителям конкурса "Поступай, как…", который проходил в социальной сети TikTok с 1 по 14 июля. Ректор поздравил победителей и пожелал им с гордостью носить брендированые подарки уже в качестве студентов университета. "И самое главное, желаю, чтобы вы состоялись в жизни как профессионалы, настоящие люди, которые любят нашу страну, создадут семьи, потому что это тоже важный элемент жизни. Хочу также, чтобы в университете у вас появилось много хороших, преданных друзей, - сказал он. - Я уверен, что мечты ребят, которые решили связать свою судьбу с БГУИР, сбудутся. Потому что наш университет для целеустремленных, настойчивых и трудолюбивых студентов создает все возможности, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела".-0-