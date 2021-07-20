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Выставка фотографий конца ХIX - начала XX века проходит в Минске
20.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Формат памяти". Новая выставка в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске. Проект посвящен фотоискусству, с помощью которого мы можем помнить и видеть историю. В экспозиции, помимо снимков, фотоаппараты, которыми пользовались на протяжении более ста лет, и фотозона, выполненная в стиле той эпохи.
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"Формат памяти". Новая выставка в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске. Проект посвящен фотоискусству, с помощью которого мы можем помнить и видеть историю. В...
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