Выставка фотографий конца ХIX - начала XX века проходит в Минске

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"Формат памяти". Новая выставка в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске. Проект посвящен фотоискусству, с помощью которого мы можем помнить и видеть историю. В экспозиции, помимо снимков, фотоаппараты, которыми пользовались на протяжении более ста лет, и фотозона, выполненная в стиле той эпохи.







