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Саперы очищают местность от взрывоопасных предметов вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе
20.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эхо войны и очистка местности от взрывоопасных предметов. Специалисты противоминного центра трудятся вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе. Ежедневно саперы находят до двухсот неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обнаруженные находки инженерные подразделения уничтожают на месте. Очистка местности продлится до ноября.
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Эхо войны и очистка местности от взрывоопасных предметов. Специалисты противоминного центра трудятся вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе. Ежедневно...
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