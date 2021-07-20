Престиж педагогической профессии растет - Жук

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж педагогической профессии растет, заявил сегодня журналистам ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка Александр Жук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня для нас действительно очень большой праздник - началась вступительная кампания. И уже по традиции в последние годы мы видим большой интерес выпускников педагогических классов. Они составляют костяк абитуриентов. Радует, что это те ребята, которые сделали сознательный выбор этой профессии. У них замечательные портфолио, которые включают материалы педагогических проб, уроков, различных мероприятий, которые они проводили со школьниками младших классов. И радует, что парни тоже идут на педспециальности. По прошлым годам мы видим, что у нас на некоторые факультеты более 40% парней поступает. Это говорит о том, что в последние годы престиж педагогической профессии растет", - рассказал Александр Жук.

По его словам, в стране функционируют более 480 педагогических классов, где обучается свыше 4,2 тыс. ребят. "Причем система равномерно распределена по всей стране. Поэтому мы ожидаем хороший контингент. Хочу сказать в целом, что еще несколько лет назад у нас были недоборы на педспециальности, сегодня ситуация совершенно иная. Конкурс - около 2 человек на место, на некоторые специальности еще выше, - отметил ректор. - Мы набираем в этом году около 2,2 тыс. абитуриентов по 31 специальности. На 19 из них поступают выпускники педагогических классов. Ребята, которые приходят к нам, являются уже будущими педагогами в нескольких поколениях. Это говорит о том, что выбор делается сознательно, это очень важно в педагогической профессии. Здесь не может быть случайных людей. Нужно любить детей и свою профессию".

Александр Жук подчеркнул, что система педклассов себя оправдала на практике. "Мы это видим по ситуации, по абитуриентам, нашим студентам. Кстати, выпускники педклассов создали студенческий клуб "ПРОФиль+ и сегодня здесь работают в качестве волонтеров, помогая абитуриентам - своим будущим коллегам в выборе этой профессии и организации прохождения мероприятий вступительной кампании", - добавил он.

Прием документов на бюджет в вузы будет осуществляться по 26 июля, на платную форму - по 9 августа. Вместе с тем абитуриентам, которые подают документы на платную форму и которым предстоит сдача внутренних вступительных испытаний, ​документы необходимо подать также по 26 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа.

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) составляет около​ 54,9 тыс. человек. В БГПУ на дневную бюджетную форму обучения планируется принять 885 человек, на дневную платную - 435, на заочную бюджетную - 275 и заочную платную - 600. Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие без вступительных экзаменов на педагогические специальности, будут проходить собеседование.

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