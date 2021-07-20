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Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов - Кадлубай

20.07.2021 15:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов, заявил журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай. Сегодня в первый день старта вступительной кампании в вузы он посетил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Педагогические классы оправдали себя на практике. Это положительный опыт, на который сегодня делает ставку система образования. Выпускники педагогических классов - это ребята, которые мотивированы, они понимают, что их ждет после обучения в высшем учебном заведении. В итоге мы получим специалистов-профессионалов, а не случайных людей. Это практика замечательная. Уверен, результат не заставит себя ждать", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, нынешняя вступительная кампания не претерпит глобальных изменений. "Как говорит Президент, в системе образования не должно быть резких перемен. Это касается и вступительной кампании. Сегодня мы находимся на этапе подачи документов. Анонсированы были изменения, что в последний день подача документов в вузы завершится в 17.00. В остальные дни шаг составляет 3 часа - 12.00, 15.00 и 18.00. В основном все классические принципы сохранились в этом году, за исключением того, что свои коррективы вносит информатизация и эпидситуация. Уже с прошлого года начали создаваться онлайн-кабинеты, где абитуриенты могут пройти часть регистрации, что ускоряет процедуру и не создает очередность", - рассказал замминистра.

Александр Кадлубай подчеркнул, что пока сложно прогнозировать, какие специальности будут востребованы у абитуриентов в этом году. "Когда будут подведены итоги вступительной кампании, об этом можно будет четко говорить. Но мы с вами знаем, что в Беларуси традиционно высокие проходные баллы на медицинские, IT-специальности, экономический блок. Радует, что растет престиж педагогической профессии", - добавил он.

Прием документов на бюджет в вузы будет осуществляться по 26 июля, на платную форму - по 9 августа. Вместе с тем абитуриентам, которые подают документы на платную форму и которым предстоит сдача внутренних вступительных испытаний, документы необходимо подать также по 26 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа.

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) составляет около 54,9 тыс. человек. В БГПУ на дневную бюджетную форму обучения планируется принять 885 человек, на дневную платную - 435, на заочную бюджетную - 275 и заочную платную - 600. Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие без вступительных экзаменов на педагогические специальности, будут проходить собеседование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Нынешняя вступительная кампания не претерпит глобальных изменений. "Как говорит Президент, в системе образования не должно быть резких перемен. Это касается и...
 
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