Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов - Кадлубай

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов, заявил журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай. Сегодня в первый день старта вступительной кампании в вузы он посетил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка , сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Педагогические классы оправдали себя на практике. Это положительный опыт, на который сегодня делает ставку система образования. Выпускники педагогических классов - это ребята, которые мотивированы, они понимают, что их ждет после обучения в высшем учебном заведении. В итоге мы получим специалистов-профессионалов, а не случайных людей. Это практика замечательная. Уверен, результат не заставит себя ждать", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, нынешняя вступительная кампания не претерпит глобальных изменений. "Как говорит Президент, в системе образования не должно быть резких перемен. Это касается и вступительной кампании. Сегодня мы находимся на этапе подачи документов. Анонсированы были изменения, что в последний день подача документов в вузы завершится в 17.00. В остальные дни шаг составляет 3 часа - 12.00, 15.00 и 18.00. В основном все классические принципы сохранились в этом году, за исключением того, что свои коррективы вносит информатизация и эпидситуация. Уже с прошлого года начали создаваться онлайн-кабинеты, где абитуриенты могут пройти часть регистрации, что ускоряет процедуру и не создает очередность", - рассказал замминистра.

Александр Кадлубай подчеркнул, что пока сложно прогнозировать, какие специальности будут востребованы у абитуриентов в этом году. "Когда будут подведены итоги вступительной кампании, об этом можно будет четко говорить. Но мы с вами знаем, что в Беларуси традиционно высокие проходные баллы на медицинские, IT-специальности, экономический блок. Радует, что растет престиж педагогической профессии", - добавил он.

Прием документов на бюджет в вузы будет осуществляться по 26 июля, на платную форму - по 9 августа. Вместе с тем абитуриентам, которые подают документы на платную форму и которым предстоит сдача внутренних вступительных испытаний, документы необходимо подать также по 26 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа.

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) составляет около 54,9 тыс. человек. В БГПУ на дневную бюджетную форму обучения планируется принять 885 человек, на дневную платную - 435, на заочную бюджетную - 275 и заочную платную - 600. Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие без вступительных экзаменов на педагогические специальности, будут проходить собеседование.-0-