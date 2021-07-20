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Прогноз погоды на 21 июля
20.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта.
Внимание!
Утром и днем 21 июля (среда) в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние...
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