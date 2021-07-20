|
К. Буткевич: Пользование мобильным телефоном во время движения увеличивает риск несчастных случаев в 4 раза
20.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧитайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К. Буткевич: Пользование мобильным телефоном во время движения увеличивает риск несчастных случаев в 4 раза
На контроле столичной Госавтоинспекции и те, кто разговаривает за рулем по телефону. Инспекторы проводят наблюдение за подобными нарушениями. Одна из причин...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)