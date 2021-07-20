Курс на вымирание: демографический провал в Украине продолжает углубляться

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Демографический провал в Украине продолжает углубляться. Статистика фиксирует шокирующие данные о сокращении населения и нехватке рабочих мест. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на 1 мая в стране насчитывалось 41 миллион 400 тысяч жителей. Это на 300 тысяч меньше, чем в мае 2020. Рекордные темпы на фоне других европейских стран. Однако украинские власти делают вид, что ничего такого не происходит.



Падает уровень рождаемости - на 100 умерших фиксируется всего лишь 37 новорожденных.

Это является самым низким показателем за минувшие годы. Люди опасаются заводить потомство в условиях перманентного кризиса, безнадежной нищеты и отсутствия реальной социальной защиты со стороны государства