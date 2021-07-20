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Сестры Груздевы в проекте "Успеть до полуночи" об информационном давлении и травле в соцсетях

20.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии.  А элементы гибридной атаки  коллективного Запада на государство-мишень - подавление идеологической и культурной  составляющей. С лета 2020 года по сей день нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров  продолжаются. Поводы разные, цель одна:  заставить испугаться и разделить сплоченность народа. Как переживали такое давление, рассказали сестры Груздевы  в проекте "Успеть до полуночи".

Все выпуски проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь


Не только о методах выживания в информационном противостоянии, но и о роли культуры в патриотическом воспитании, о диктатуре в социальных сетях и даже о службе в армии смотрите сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".




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Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии.  А элементы гибридной атаки  коллективного Запада на государство-мишень -...
 
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