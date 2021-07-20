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Сестры Груздевы в проекте "Успеть до полуночи" об информационном давлении и травле в соцсетях
20.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии. А элементы гибридной атаки коллективного Запада на государство-мишень - подавление идеологической и культурной составляющей. С лета 2020 года по сей день нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров продолжаются. Поводы разные, цель одна: заставить испугаться и разделить сплоченность народа. Как переживали такое давление, рассказали сестры Груздевы в проекте "Успеть до полуночи".
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