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Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии. А элементы гибридной атаки коллективного Запада на государство-мишень - подавление идеологической и культурной составляющей. С лета 2020 года по сей день нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров продолжаются. Поводы разные, цель одна: заставить испугаться и разделить сплоченность народа. Как переживали такое давление, рассказали сестры Груздевы в проекте "Успеть до полуночи".

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Не только о методах выживания в информационном противостоянии, но и о роли культуры в патриотическом воспитании, о диктатуре в социальных сетях и даже о службе в армии смотрите сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".





