"Белорусская энциклопедия" издала книгу о боевых действиях в первые дни и недели ВОВ

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Великая Отечественная война. Беларусь в 1941 году" из серии "Белорусская детская энциклопедия" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

Издание рассказывает о боевых действиях на территории Беларуси в первые дни и недели Великой Отечественной войны. "В ней показаны героизм, мужество и стойкость советских воинов - пехотинцев, артиллеристов, танкистов, пограничников, летчиков и ополченцев, которые встали на пути нацистских орд и задержали их продвижение на целых два месяца, сорвав в итоге план молниеносной войны гитлеровской Германии", - рассказали в издательстве.

В книгу вошли рассказы о героической обороне Брестской крепости, самопожертвовании советских летчиков, таранивших вражеские самолеты в первые часы войны, о подвиге трех братьев-белорусов танкистов Кричевцовых, обороне Минска и Могилева, упорном сопротивлении гарнизонов дотов Минского и Полоцкого укрепленных районов. Буквально на каждой странице - яркие, богатые интересными деталями сюжетные иллюстрации, созданные на основе фотографий, сделанных во время исторических реконструкций боев Великой Отечественной войны.

Книга предназначена для школьников средних и старших классов, а также всех, кто интересуется военной историей Отечества.-0-