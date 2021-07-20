При реорганизации люди не останутся без работы - профсоюзы

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При реорганизации люди не останутся без работы. Об этом заявил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович, комментируя вопрос преобразования ряда предприятий жилищно-коммунальной сферы столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

На сегодняшний день такие реформы ожидают 9 организаций столицы жилищно-коммунальной отрасли. По плану оставят всего 4 предприятия. Работники этих организаций обратились в профсоюзы с просьбой защитить их права.

"Совместно с представителями отраслевого профсоюза мы встретились с руководством предприятия и его сотрудниками. Наниматель заверяет, что производственные процессы не затронут работников, но волнение людей понять можно - они хотят сохранить работу. Поэтому главное в этих условиях - не допустить массовых сокращений и увольнений. Также мы будем контролировать, чтобы все решения принимались в соответствии с законодательством, - подчеркнул Александр Щекович. - На предприятиях работают более 400 человек. Мы берем под контроль ситуацию с каждым работником. Если в процессе реорганизации все-таки будет необходимость в проведении некоторой оптимизации, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, в том числе будем предлагать людям переобучение или получение новой профессии. Сегодня для этого есть возможности. Например, по инициативе Минского горкома профсоюза работников местной промышленности при специализированных учебных заведениях отрасли созданы ресурсные центры и обучающие курсы, на которых работник за короткий промежуток получает необходимые навыки".

К слову, такой опыт работы у профсоюзов уже есть. Например, весной 2021 года к одному из ведущих предприятий сферы бытового обслуживания присоединили еще две организации. При этом порядка 500 человек, а именно столько работников трудились на присоединенных организациях, сохранили рабочие места. Благодаря совместным действиям профсоюзов и руководства предприятия в данном случае люди не только остались на работе, но и получили дополнительные гарантии и выплаты по коллективному договору.

"При некоторых профсоюзных организациях также создаются свои внутренние банки вакансий. Такая база есть и у профсоюза работников местной промышленности, и коммунально-бытовых предприятий. На сегодняшний день - это более 500 вакансий. Актуальными они могут оказаться и для работников, которые сейчас проходят через реорганизацию. Среди вакансий, востребованных на рынке труда, - рабочие зеленого строительства, дорожные рабочие, водители специализированной техники (мусоровоз, поливальная машина), слесари, рабочие комплексного обслуживания и другие", - добавил Александр Щекович.-0-