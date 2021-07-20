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Поспел урожай лекарственных трав - идет активный сбор ромашки и валерьяны
20.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поспел урожай не только зерновых культур, но и лекарственных трав. Сейчас идет активный сбор ромашки и валерьяны. Растения выращиваются в "Аптекарском саду", который разместился в Национальном парке "Нарочанский" - живописном экологически чистом месте, окруженном тремя озерами: Нарочь, Белое и Мястро.
Полюбоваться цветением лаванды, эхинацеи, лилий и других растений лета отправилась Лариса Гулякевич (видео).
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Поспел урожай не только зерновых культур, но и лекарственных трав. Сейчас идет активный сбор ромашки и валерьяны. Растения выращиваются в "Аптекарском саду",...
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