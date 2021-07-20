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Строительство новых станций Зеленолужской линии метро продолжается

20.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Плюс 300 метров до Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на участке от "Аэродромной" до  "Неморшанского сада". С конечной станцией  -  "Слуцким гостинцем" -  соединить подземную магистраль планируют до конца года. 

Сюжет из недр земли - у Елены Витко (видео).
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Теги: Минск
 
 
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Плюс 300 метров до Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на...
 
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