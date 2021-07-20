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А. Савиных: Обвинения Беларуси в контрабанде людей через границу с Литвой - свидетельство политической импотенции

20.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Ложные обвинения  нашей страны в организованной  контрабанде людей  через границу с Литвой - это яркий пример  политического поклепа и пустых измышлений".  Так председатель Постоянной комиссии по международным делам  Палаты представителей Андрей Савиных  прокомментировал  раскрутку в зарубежных СМИ  тематики белорусского  трафикинга.   Политик  высказал свое мнение о совместном заявлении руководителей комитетов по международным делам  парламентов Великобритании, США, Украины и  8 стран ЕС о якобы содействии Беларуси в переправке иностранцев за границу!  


Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:


Эти заявления свидетельствуют о феноменальной некомпетентности и явной политической импотенции их авторов. Еще раз подчеркиваю бесперспективность кампании лжи и дезинформации в отношении нашей страны.


"Дело в том, что миграционный кризис в Европе начался как минимум два или три года назад.  В настоящее время десятки тысяч людей пересекают Средиземное море, движутся через Турцию в Грецию и далее в страны Западной Европы. Этот поток огромен. Он результат того, что Запад коллективными усилиями по сути дела разрушил Сирию, Афганистан, Ирак. Сейчас это выливается в глобальный кризис гуманитарного масштаба. И попытки сделать Беларусь виновной в этих тенденциях как минимум смехотворны", - добавил Андрей Савиных.






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"Ложные обвинения  нашей страны в организованной  контрабанде людей  через границу с Литвой - это яркий пример  политического поклепа и пустых измышлений".  Так...
 
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