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А. Савиных: Обвинения Беларуси в контрабанде людей через границу с Литвой - свидетельство политической импотенции
20.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Ложные обвинения нашей страны в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - это яркий пример политического поклепа и пустых измышлений". Так председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных прокомментировал раскрутку в зарубежных СМИ тематики белорусского трафикинга. Политик высказал свое мнение о совместном заявлении руководителей комитетов по международным делам парламентов Великобритании, США, Украины и 8 стран ЕС о якобы содействии Беларуси в переправке иностранцев за границу!
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эти заявления свидетельствуют о феноменальной некомпетентности и явной политической импотенции их авторов. Еще раз подчеркиваю бесперспективность кампании лжи и дезинформации в отношении нашей страны.
"Дело в том, что миграционный кризис в Европе начался как минимум два или три года назад. В настоящее время десятки тысяч людей пересекают Средиземное море, движутся через Турцию в Грецию и далее в страны Западной Европы. Этот поток огромен. Он результат того, что Запад коллективными усилиями по сути дела разрушил Сирию, Афганистан, Ирак. Сейчас это выливается в глобальный кризис гуманитарного масштаба. И попытки сделать Беларусь виновной в этих тенденциях как минимум смехотворны", - добавил Андрей Савиных.
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А. Савиных: Обвинения Беларуси в контрабанде людей через границу с Литвой - свидетельство политической импотенции
"Ложные обвинения нашей страны в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - это яркий пример политического поклепа и пустых измышлений". Так...
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