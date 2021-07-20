Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере на международном авиасалоне МАКС-2021

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев и гендиректор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев обсудили взаимодействие в военно-технической сфере. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Объединенная встреча и переговоры руководителей этих ведомств прошли во время международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Одним из вопросов было обсуждение мероприятий программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2025 года. Документ имеет знаковый характер с точки зрения активизации двустороннего взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества и в области сотрудничества предприятий и организаций ВПК Беларуси и ОПК России, перевода в практическую плоскость реализации конкретных совместных проектов.

Состоялись также встреча и переговоры руководителя белорусской делегации с генеральным директором АО "Национальная авиационно-сервисная компания" Алексеем Алешиным при участии первого заместителя директора ФСВТС России Андрея Бойцова. Российская сторона проинформировала об основных функциях и задачах АО "НАСК", а также выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Стороны обсудили возможные механизмы дальнейшего взаимодействия, в том числе в интересах третьих стран.

Отечественную оборонку на МАКС-2021 представляют ЗАО "Белтехэкспорт", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", УП "407 Техникс" и ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл".

На стендах салона был представлен научно-технический и инновационный потенциал белорусского ВПК в авиационном сегменте, в том числе новейшие оборонные технологии и возможности в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования (разработки как легких разведывательных БЛА самолетного типа "Гриф-1", так и сверхлегких - "Бекард-1" и ударных БАК мультироторного типа "Барражирующая труба"), средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации, в том числе авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации, возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов и по производству деталей и компонентов авиационной техники, а также образцы интегральных микросхем, устойчивых к воздействию внешних дестабилизирующих факторов, и другие.-0-