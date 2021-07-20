Санэпидслужба назвала основные нарушения при обороте товаров на внутреннем рынке

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба в первом полугодии выявила нарушения при обороте продовольственных и непродовольственных товаров на внутреннем рынке, сообщила журналистам заведующая отделом гигиены ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вия Шукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы в этом году продолжили надзор за деятельностью субъектов, осуществляющих оборот товаров как иностранного, так и отечественного производства, по выполнению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и процедур, установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза.

При обращении пищевой продукции в числе основных нарушений, выявленных в первом полугодии в ходе надзорных мероприятий, были реализация товаров с истекшим сроком годности (почти 18%), несоблюдение условий хранения продукции (17%), использование сырья без маркировки или с неполной маркировкой (16%), отсутствие производственного контроля (12%), реализация продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность (почти 4%), реализация товаров, не соответствующих гигиеническим нормативам (2,5%).

Что касается непродовольственной группы, то случаи реализации товаров без маркировки или с неполной маркировкой составили 56,7%, реализация продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, - 34%, отсутствие производственного лабораторного контроля - 25%, реализация товаров с истекшим сроком годности - 17%, несоблюдение условий хранения продукции и реализация товаров, не соответствующих гигиеническим нормативам, - 3,9%.

По словам Вии Шукевич, потенциальная опасность продукции при ее обращении на внутреннем рынке страны подтверждена лабораторно. Не соответствовали установленным требованиям 364 образца пищевой продукции (из них 165 импортного производства) и 67 - непищевой продукции (в том числе 50 импортного производства).

По результатам надзорных мероприятий более 1 тыс. юрлиц и 2,47 тыс. ответственных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Выдано более 11,2 тыс. предписаний по устранению нарушений.

Санитарно-эпидемиологическая служба республики проводит деятельность по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции и по другим направлениям. В том числе речь идет о санитарной охране территории от завоза потенциально опасной продукции. За первое полугодие 2021 года досмотрено свыше 98 тыс. партий товаров объемом более 518 тыс. т. Приостановлен или временно запрещен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Беларуси 2956 партий товаров объемом более 51 тыс. т.-0-