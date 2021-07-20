В ГПК 21 июля пройдет личный прием граждан

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета генерал-майор Игорь Буткевич проведет 21 июля с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

Предварительно записаться на прием можно по адресу: г.Минск, ул.Володарского, д.24, каб. №401, а также по телефону 8 (017) 329-18-45.-0-