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В ГПК 21 июля пройдет личный прием граждан

20.07.2021 18:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета генерал-майор Игорь Буткевич проведет 21 июля с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

Предварительно записаться на прием можно по адресу: г.Минск, ул.Володарского, д.24, каб. №401, а также по телефону 8 (017) 329-18-45.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительно записаться на прием можно по адресу: г.Минск, ул.Володарского, д.24, каб. №401, а также по телефону 8 (017) 329-18-45.
 
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