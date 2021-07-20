В Витебской области установили 12 ранее неизвестных мест захоронения жертв нацистских преступников

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области установили 12 ранее неизвестных мест захоронения мирных граждан, ставших жертвами нацистских преступников. Предварительные результаты расследования геноцида на территории Витебщины обсудили в прокуратуре региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации ведомства.

Под председательством прокурора области Игоря Украинца по видео-конференц-связи прошло оперативное совещание. На повестке была эффективность работы следственной и рабочей групп по установлению фактов геноцида, совершенного на территории Витебской области нацистскими преступниками и их соучастниками в 1941-1945 годах и послевоенный период.

"Особое внимание уделено установлению ранее неизвестных и неучтенных мест захоронения мирных граждан - жертв нацистских преступников. На сегодня речь идет о не менее чем 12 таких местах в регионе. Из них девять в Бешенковичском, Витебском, Докшицком, Лиозненском, Полоцком и Сенненском районах осмотрены с применением фотофиксации. При возможности место происшествия осматривали с раскопками при участии археолога 52-го отдельного специализированного поискового батальона", - отметили в прокуратуре.

По поручению прокуратуры Витебской области в местных органах исполнительной власти созданы рабочие группы по содействию в расследовании уголовного дела, в том числе сборе и изучении необходимой информации. В эти группы включены сотрудники архивов и музеев.

В Государственном архиве Витебской области прокурорские работники изучают и анализируют архивные дела. Уже собраны сведения о личном составе учреждений и органов оккупационной администрации, действовавших на территории Витебской области. Из историко-краеведческих музеев получены паспорта захоронений жертв войны. К слову, в регионе зарегистрированы свыше 1,5 тыс. соответствующих захоронений, из них более 300 - захоронения мирных граждан. Сейчас прокуроры Витебщины проверяют фактическое наличие указанных в паспортах захоронений, осматривают их.

Для оперативного расследования уголовного дела расширен состав следственной группы, в которую наряду с прокурорскими работниками включены сотрудники территориальных отделов Следственного комитета.

Проверяются списки бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто, устанавливаются близкие родственники этих людей. При получении значимой информации проводятся следственные действия с их участием, а также их родственниками.

По итогам совещания Игорь Украинец ориентировал участников на активизацию работы, своевременное принятие эффективных организационных и практических мер для повышения качества процессуальных действий, поиск важной информации.-0-