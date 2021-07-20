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Л. Титаренко: из-за войны у нас нет и не может быть экономики

20.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В том, что власти уже который год идут не тем путем, уверены и украинские эксперты, общественные деятели. Такой подход - не сплочение граждан, а их разобщение - грозит сделать войну, которая идет в Украине, вечной.

Любовь Титаренко, заслуженный деятель искусств Украины:

Экономики в стране нет и не может быть. У нас седьмой год идет война. Даже Вторая мировая шла пять лет. Кто вообще мог придумать эту войну, для чего она!? Для того чтобы сделать из нас, украинского народа, быдло? Я прочла статью Медведчука, там называются три самых больших недостатка нашего государства. Первое: нас опять разделяют. 350 национальностей у нас живет, а Украину пытаются сделать страной мононациональной: "Мы - украинцы, мы - главные!". Да, быть украинцем классно, я гордилась нашей ведущей на "Славянском базаре". Но ведь не общими песнями мы живем. Мы живем взаимным уважением, уважением к общему нашему прошлому. А мы хаем то, что оставили нам старики, и не строим ничего нового.


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В том, что власти уже который год идут не тем путем, уверены и украинские эксперты, общественные деятели. Такой подход - не сплочение граждан, а их разобщение - грозит...
 
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