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АТН подготовило фильм, посвященный активистам С. Тихановского
20.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Последствия постмайданного переформатирования жизни хорошо ощутили на себе украинцы. Обещали им светлую европейскую жизнь, а что получили? Такую же судьбу готовили и для нас!
Примерно полтора года назад бригада крепких ребят начала колесить по городам Беларуси, выискивая недовольных. Тех, кто с ними был не согласен, называли по-блатному терпилами.
Откуда в Беларуси появился такой своеобразный "привет из бандитских 90-ых" и какие были главные цели? Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный активистам Тихановского, которые планировали слепить из страны нечто по своему образу и подобию.
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Последствия постмайданного переформатирования жизни хорошо ощутили на себе украинцы. Обещали им светлую европейскую жизнь, а что получили? Такую же судьбу...
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