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АТН подготовило фильм, посвященный активистам С. Тихановского

20.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последствия постмайданного переформатирования жизни хорошо ощутили на себе украинцы. Обещали им светлую европейскую жизнь, а что получили? Такую же судьбу готовили и для нас!

Примерно полтора года назад бригада крепких ребят начала колесить по городам Беларуси, выискивая недовольных. Тех, кто с ними был не согласен, называли по-блатному терпилами.

Откуда в Беларуси появился такой своеобразный "привет из бандитских 90-ых" и какие были главные цели? Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный активистам Тихановского, которые планировали слепить из страны нечто по своему образу и подобию.


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Теги: Новости
 
 
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Последствия постмайданного переформатирования жизни хорошо ощутили на себе украинцы. Обещали им светлую европейскую жизнь, а что получили? Такую же судьбу...
 
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