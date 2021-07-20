ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около белорусско-польской границы брестские пограничники перехватили беспилотник с сигаретами

20.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работа наших пограничников, кстати, выстроена не только вокруг противодействия потоку мигрантов в Европу, но и, например, пресечения контрабанды. В километре от белорусско-польской границы брестские пограничники этим утром перехватили беспилотник с сигаретами. Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу сигареты с помощью самодельного дрона. Однако пограничный наряд с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2" не позволил воплотить план. Личности правонарушителей устанавливаются, им грозит крупный штраф.

С начала года это уже четвертый случай на участке Брестской пограничной группы.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа наших пограничников, кстати, выстроена не только вокруг противодействия потоку мигрантов в Европу, но и, например, пресечения контрабанды. В километре от...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере на международном авиасалоне МАКС-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by