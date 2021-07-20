Около белорусско-польской границы брестские пограничники перехватили беспилотник с сигаретами

Источник материала: БT

Работа наших пограничников, кстати, выстроена не только вокруг противодействия потоку мигрантов в Европу, но и, например, пресечения контрабанды. В километре от белорусско-польской границы брестские пограничники этим утром перехватили беспилотник с сигаретами. Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу сигареты с помощью самодельного дрона. Однако пограничный наряд с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2" не позволил воплотить план. Личности правонарушителей устанавливаются, им грозит крупный штраф.

С начала года это уже четвертый случай на участке Брестской пограничной группы.





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