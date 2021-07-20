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В Беларуси стартовал прием документов в вузы

21.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступительная кампания в Беларуси - на финишной прямой. Сегодня вузы начали принимать документы с 9 утра.

С соблюдением всех условий - дистанции и масочного режима. Например, в БГУИР предложили заранее зарегистрироваться в электронном кабинете. Ввести данные паспорта, аттестата и сертификат ЦТ. Процесс занимает не более 10 минут. Далее распечатать и уже после лично явиться в вуз.

В БГУИР возобновился и прием на некоторые специальности, такие как "Квантовые информационные системы", "Инфокоммуникационные технологии" и "Радиоэлектронные системы".

В целом же абитуриенты могут написать сразу два заявления - как на платное, так и на бюджет.

Медицинские университеты планируют зачислить почти 3 тыс. человек

Также производится набор абитуриентов по направлению. Это обычная практика - подготовка специалистов на перспективу под свободные вакансии. Например, медицинские вузы в сумме планируют зачислить порядка 3 тысяч человек.

Вступительная кампания - 2021

В Белорусском государственном медуниверситете в этом году увеличивают набор. Речь о лечебном и медико-профилактическом факультетах.

Всего же на бюджет в этот вуз планируют зачислить 660 человек, почти 300 из них на условиях целевой подготовки.


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Вступительная кампания в Беларуси - на финишной прямой. Сегодня вузы начали принимать документы с 9 утра. С соблюдением всех условий - дистанции и масочного...
 
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