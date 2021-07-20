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Сестры Груздевы об информационном давлении и травле в соцсетях в проекте "Успеть до полуночи"
21.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Травля и буллинг в социальных сетях сегодня превратились в верный признак европейской демократии. Подавление идеологической и культурной составляющей - элементы гибридной атаки коллективного Запада на государство-мишень. Инструмент - информационное давление.
Пусть летом прошлого года мятеж в Беларуси не состоялся. Нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров продолжаются по сей день. Поводы разные, цель одна - заставить испугаться и разделить сплоченность народа. О том, как противостоять агрессии, в проекте
О методах выживания в информационном противостоянии, а также о роли культуры в патриотическом воспитании и о диктатуре в социальных сетях смотрите сегодня в авторском проекте Марии Петрашко
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Травля и буллинг в социальных сетях сегодня превратились в верный признак европейской демократии. Подавление идеологической и культурной составляющей - элементы...
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