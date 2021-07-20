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Австрийский эксперт высказался о геополитическом положении Беларуси

21.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Действия Беларуси, которая отстаивает прежде всего интересы своего народа, не всегда находят понимание на Западе. Более того, даже раздражают некоторых политиков, которые в приоритет ставят личные амбиции. Ситуация с мигрантами - яркий тому пример: власть Беларуси защищает свою страну. Ответственность за тех людей, которые потеряли родину из-за военной агрессии Запада, должна нести сама Европа.

Такое мнение нашему телеканалу озвучил австрийский политический аналитик Патрик Поппель. О том, как видят Беларусь в геополитическом мире и почему Александра Лукашенко считают последним сильным президентом Европы, все ответы в нашем интервью (видео).


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Действия Беларуси, которая отстаивает прежде всего интересы своего народа, не всегда находят понимание на Западе. Более того, даже раздражают некоторых политиков,...
 
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